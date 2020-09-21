В Казани задержали пьяного авиадебошира

В прилетевшем из турецкой Антальи в Казань самолете полиция задержала буйного пассажира, передает телеканал "360". К сотрудникам правоохранительных органов экипаж решил обратиться после того, как дебошир ударил бортпроводника. В пресс-службе МВД уточнили, что нарушитель был пьян. После безуспешных попыток утихомирить буяна его заковали в наручники.
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