В Ярославле в результате взрыва частично обрушился жилой дом

В Ярославле случилось серьезное чрезвычайное происшествие. Уточняется, что в жилом доме взорвался газ. В результате случившегося погиб один человек, еще трое пострадали.
Из-за взрыва часть постройки обрушилась, передает "Пятый канал". В СМИ пишут, что под завалами могут находиться люди.Под обрушившимися элементами перекрытия жилого дома остаются люди. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
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