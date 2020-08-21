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В Балашихе госпитализировали выпившего средство для очистки труб ребенка

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В подмосковной Балашихе маленький ребенок выпил средство для очистки труб. Пострадавшего экстренно госпитализировали.

По данным RT, у мальчика диагностировали химический ожог рта и пищевода. По факту случившегося проводится проверка.

Автор: 21 августа 2020, 17:56 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник

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