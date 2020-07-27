В Уфе потасовка возле ночного клуба закончилась стрельбой

В Уфе потасовка возле ночного клуба окончилась стрельбой. Уточняется, что несколько тусовщиков что-то не поделили.

Позже один из посетителей заведения начал стрелять. В результате случившегося пострадал 31-летний местный житель. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.