В Подмосковье благодаря усилиям журналиста удалось поймать крокодила

В Московской области благодаря работе главного редактора издания "Подмосковье сегодня" из реки Вьюнка удалось выловить крокодила. Журналист опубликовал ролик, посвященный животному, но поначалу никто не поверил, что видеозапись подлинная.

Работник СМИ обратился к эксперту, чтобы тот выловил крокодила. Дело в том, что зверю трудно выжить в наших условиях. Специалист самостоятельно приехал к указанному месту и спас животное.