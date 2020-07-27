Судимый кемеровчанин украл у студента телефон

Ранее судимый кемеровчанин похитил у студента смартфон. Кроме того, злоумышленник сдал украденный мобильник в ломбард.
Полицеские задержали подозреваемого по горячим следам. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит длительный уголовный срок.
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