В Балашихе пьяный житель Клина повредил банкоматы

В Балашихе гражданин в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош в одной из кредитных организаций. Уточняется, что нарушитель бил урной банкоматы.
Противоправное деяние попало на камеры видеонаблюдения. Злоумышленника задержали, им оказался уроженец Клина. По факту случившегося проводится проверка.
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