Найдена замена губернатору Фургалу

В Сети появилась информация о назначении на должность исполняющего обязанности главы Хабаровкого края. На смену губернатору Сергею Фурналу придет депутат госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев, передает URA.Ru. Сообщается, что у парламентария есть также перспективы в дальнейшем принять участие в выборах. Официального подтверждения этой информации не поступало.

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Напомним, Сергея Фургала задержали утром 9 июля по дороге на работу. Позже он был доставлен в Москву. Губернатора Хабаровского края подозревают в организации серии убийств предпринимателей в своем регионе и соседней Амурской области в 2004 и 2005 годах.