Суд арестовал губернатора Фургала

Басманный суд Москвы вынес решение об избрании меры пресечения в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает РИА ФАН. Чиновник арестован до 9 сентября 2020 года.
Сергей Фургал обвиняется в организации убийств предпринимателей на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004 и 2005 годах. Губернатор себя виновным не признает.
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