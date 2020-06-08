На Урале умер надышавшийся газом подросток

В Свердловской области школьник надышался газом и умер. Врачи не смогли помочь парню.
По факту происшествия проводится проверка. Экспертам предстоит выяснить все обстоятельства ЧП, пишет Ura.ru.
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