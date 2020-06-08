Под Москвой мужчина украл со склада мебель на миллион рублей

В подмосковном Домодедово мужчина совершил крупную кражу. Уточняется, что злоумышленник похитил со склада фирмы мебель и предметы интерьера.

По данным сайта "Подмосковье сегодня", сумма ущерба составила миллион рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.