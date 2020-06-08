Житель Подмосковья заколол жену ножом в ходе ссоры

В подмосковном Дрожжино совершено тяжкое преступление. Россиянин заколол ножом свою жену в ходе бытовой ссоры.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", потерпевшую не успели спасти – она умерла на месте ЧП. Злоумышленнику грозит серьезный уголовный срок.
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