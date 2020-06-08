Жаривших шашлык на Вечном огне петербуржцев отправили под суд

В Северной столице отправили на скамью подсудимых троих россиян, которые жарили шашлык на Вечном огне. В прокураторе уже вынесли обвинение.

Преступление было совершено еще 24 мая. Подсудимыми оказались двое мужчин и женщина, пишет RT.

