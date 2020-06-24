Вандалы сломали ретро-автомобиль у Музея советского детства

Камеры наружного наблюдения, установленные возле Музея советского детства в Сергиевом Посаде, запечатлели момент нападения хулиганов на ретро-автомобиль, передает сайт "Подмосковье сегодня". На записи видно как два молодых человека подошли к машине и оторвали у нее зеркало заднего вида.
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