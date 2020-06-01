Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой

Поиски девочки в Крыму завершены. Тело шестилетней малышки найдено в воде.



Страшную находку сделали в Северо-Крымском канале. На месте ведутся следственные действия.

Старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова рассказала, что тело девочки обнаружили недалеко от места, где компания взрослых распивала спиртное.

Сообщалось, что 31 мая девочка вместе с отцом и его приятелями отправилась на рыбалку. Мужчины выпивали и оставили ребенка без присмотра. Об исчезновении малышки в правоохранительные органы сообщила ее бабушка.

В поисках девочки в Крыму принимали участие более ста человек. В операции участвовали сотрудники полиции, МЧС, водолазы и волонтеры отряда "Лиза алерт". Ранее на дереве нашли кепку пропавшего ребенка. Следователи намерены установить обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку всем причастным к трагедии.