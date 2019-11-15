Пропавшую в Крыму 5-летнюю девочку обнаружили мертвой

Тело пропавшей в Крыму пятилетней девочки было найдено закопанным в канаве. Следователи задержали отчима ребенка по подозрению в убийстве, сообщает ТАСС.
По предварительной версии, мужчина убил падчерицу дома, после чего вывез труп и закопал в канаве. Позднее подозреваемый сообщил о пропаже ребенка полицейским.
Родственник рассказал, что уехал по делам вместе с младшим сыном и закрыл девочку одну дома. Вернувшись, он обнаружил дверь открытой, девочки не было на месте.
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