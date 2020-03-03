На Камчатке женщину отправили в больницу из-за возможного коронавируса

Жительница Петропавловска-Камчатского, вернувшаяся из Южной Кореи, находится под наблюдением медиков. У нее взяли биоматериалы для тестов на коронавирус.
Состояние пациентки оценивается как удовлетворительное. Исследования проводят региональные специалисты и сотрудники НИЦ "Вектор" в Новосибирске, передает телеканал "360".
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