На Урале зверски избитого парня вышвырнули умирать на мороз

Жителя города Тавды Свердловской области зверски избили в кафе и вышвырнули на мороз. Молодой человек умер во дворе чужого дома.

По словам матери погибшего, на записи, которая оказалась в ее распоряжении, видно, как в кафе к нему подходит другой посетитель, бьет и выволакивает на улицу. Там на 25-летнего парня набросились пять-шесть человек, пишет URA.ru.

"В 09:40 его нашли замерзшим насмерть во дворе дома на Кирова, 123. Это одноэтажный барак. Говорят, он забежал туда ночью – видимо, согреться. Но люди решили, что какой-то пьяница, и выгнали его на улицу умирать. У сына были сломаны пальцы рук, повреждены коленные суставы, гематомы на голове и спине", – цитирует женщину телеканал "360". В ОВД решают вопрос о возбуждении дела о побоях – ранее в этом было отказано.