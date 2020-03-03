На Урале зверски избитого парня вышвырнули умирать на мороз

Жителя города Тавды Свердловской области зверски избили в кафе и вышвырнули на мороз. Молодой человек умер во дворе чужого дома.
По словам матери погибшего, на записи, которая оказалась в ее распоряжении, видно, как в кафе к нему подходит другой посетитель, бьет и выволакивает на улицу. Там на 25-летнего парня набросились пять-шесть человек, пишет URA.ru.
"В 09:40 его нашли замерзшим насмерть во дворе дома на Кирова, 123. Это одноэтажный барак. Говорят, он забежал туда ночью – видимо, согреться. Но люди решили, что какой-то пьяница, и выгнали его на улицу умирать. У сына были сломаны пальцы рук, повреждены коленные суставы, гематомы на голове и спине", – цитирует женщину телеканал "360". В ОВД решают вопрос о возбуждении дела о побоях – ранее в этом было отказано.
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