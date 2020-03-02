Россиянам придумали новый налог: кому придется заплатить

Введение налога для владельцев братьев наших меньших
обсуждают в Якутии. Власти региона планирует ввести сбор с владельцев собак для
компенсации затрат на борьбу с бродячими животными.
Как отметила мэр Якутска Сардана Авксентьева, отлов, карантин и вакцинация одной собаки обходятся городскому бюджету в 14,5 тысячи рублей. Это больше, чем детские пособия, заявила чиновница.
Муниципальные власти отвечают за работу с бездомными собаками, однако никакой ответственности для нерадивых владельцев животных не предусмотрено, посетовала она. Авксентьева сослалась на опыт зарубежных стран, где налоги на собак позволяют содержать приюты для животных.
По мнению чиновников Якутска, мероприятия по обращению с бездомными собаками требуют ежегодно 190 миллионов рублей. Однако в городском и республиканском бюджете на эти цели предусмотрена гораздо меньшая сумма – чуть более 7,4 миллиона рублей.
Ранее "Дни.ру" писали о новой строчке в платежках за жилищно-коммунальные услуги. Россияне смогут добровольно застраховать свое жилье. Стоимость полиса – около 200 рублей в месяц. Компенсацию будут выплачивать в соответствии со среднерыночной ценой жилья в регионе.
В текущем году стоимость услуг ЖКХ в среднем вырастет на 4%. В 2020-м тарифы будут проиндексированы единожды – в июле. Повышение стоимости услуг россияне назвали одной из главных проблем жилищно-коммунального хозяйства.
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