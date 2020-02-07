Крымский мост признали провальным проектом: откровенные слова чиновника

Перекрытие Северо-Крымского канала и отсутствие днепровской воды нанесет серьезный удар по экономике полуострова. Крымский мост, призванный повысить уровень жизни в регионе, не справится со своей задачей. С важным заявлением выступил влиятельный чиновник.



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