Крымский мост признали провальным проектом: откровенные слова чиновника

Украина перекрыла Северо-Крымский канал в 2014 году. Он обеспечивал водой полуостров на 85%. Недружественный шаг Киева уже отразился на экономике региона, но в 2020 году будет еще хуже, полагает украинский чиновник, бывший министр туризма Крыма Александр Лиев.
По его мнению, в этом году прекратится производство сои, сократится объем овощей, мяса,молочных продуктов, рыбы. Это подстегнет очередную волну роста цен, полагает чиновник.
Он напомнил, что главной долей экономики полуострова всегда было животноводство и земледелие. Однако из-за нехватки воды сектор животноводства сократится на 80%, уверен Лиев. Что касается аграрных предприятий, то для многих из них наступивший год станет последним, прогнозирует украинец.
Негативные последствия ждут и экологию, считает украинец. Чиновник заявил, что крымский химический комплекс работает без достаточного количества поглощенной воды. Это приведет к серьезным проблемам в экосистеме и ухудшит качество жизни людей, уверен экс-министр.
"Перечисленные проблемы отразятся и на туризме – продолжится рост цен, ухудшится качество питания и снизится турпоток в Крым из страны-оккупанта", – приводит слова чиновника портал "НВ".
Несмотря на неприглядную картину, описанную Лиевым, относиться к словам чиновника стоит сбольшим скепсисом. Украинцы по понятным причинам пытаются представить жизнь на полуострове исключительно в черных красках. Да и про Крымский мост фантазеры из Незалежной сочинили немало баек.
Пока переправа действительно не слишком повлияла на повседневную жизнь людей. Рост цен продолжился, и это признал глава Крыма Сергей Аксенов. Тем не менее по Крымскому мосту запущено движение только пассажирских поездов. Когда по переправе пойдут грузовые составы, ситуация с ценами должна стабилизироваться.
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