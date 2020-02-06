Улучшения не будет: Крымский мост признали бесполезным

Переправа через Керченский пролив должна была кардинально улучшить социально-экономическое положение полуострова. Но, видимо, надежды оказались тщетными. Эксперты бьют тревогу: несмотря на ввод Крымского моста в эксплуатацию, полуостров превращается в депрессивный регион.



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