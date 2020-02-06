Улучшения не будет: Крымский мост признали бесполезным

На переправу потратили более 200 миллиардов рублей, но при этом полуостров испытывает серьезные проблемы с водоснабжением. Ранее в СМИ прошла информация, что из-за аномальной теплой зимы запасов воды в Симферополе осталось на сто дней.
Проблемой являются не только запасы питьевой воды, но доставшаяся в наследство от советского времени, изношенная система водоснабжения, пишет блогер Анатолий Несмиян. По его словам, инфраструктура изношена на 70%, из-за чего часть воды теряется на пути к потребителям.
"Пять лет прошло, ушла эйфория, и теперь Крым – точно такой же депрессивный регион, что и практически вся Россия", – заявил блогер.
Впрочем, относиться к мнению Несмияна нужно с настороженностью. Судя по тональности записей в его блоге, объективностью он явно не отличается, трактуя практически все действия российских властей в негативном ключе.
При этом Несмиян не упомянул, что за последние годы в Крыму появился новый аэропорт, решена проблема энергоснабжения, введена в строй Симферопольская ТЭС. Улучшается и дорожная инфраструктура: построен Крымский мост, активно возводится трасса "Таврида".
Напомгним, что в конце декабря открылось железнодорожное сообщение через Керченский пролив. Поезда по Крымскому мосту ходят из Санкт-Петербурга в Севастополь и из Москвы в Симферополь.
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