Moody's: Предложенные Володиным меры повысят кредитоспособность бедных регионов

Предложенные спикером Госдумы Вячеславом Володиным меры по снижению темпов убыли населения из бедных регионов позволят повысить их кредитоспособность, говорится в материале рейтингового агентства Moody's. Председатель нижней палаты выступил с инициативой по созданию рабочей группы, которая изучит ситуацию в пяти наиболее проблемных субъектах Федерации и предложит решения по замедлению оттока жителей. Речь идет о повышении качества жизни, развитии экономики.



"Принятие мер, направленных на решение демографических проблем российских регионов, разработку которых инициировал спикер Госдумы Вячеслав Володин, может оказать положительное влияние на их кредитоспособность", – отмечается в материале Moody's.

По мнению экспертов агентства, от инициативы спикера больше всего выиграют Республика Коми и Омская область. В этих регионах миграция стала основной причиной убыли населения.

Предложенная мера, отметили в Moody's, стала первой значительной инцииативой федеральных органов власти, направленной на решение демографических проблем в российских регионах, страдающих от большой убыли населения.

Помимо парламентариев в состав рабочей группы войдут представители правительства и наиболее проблемных субъектов Федерации. Они разработают меры по борьбе с миграцией и повышению уровня жизни.

Рабочая группа будет играть ключевую роль в предотвращении оттока населения из регионов, уверена депутат Анна Кувычко, представляющая Волгоградскую область. Важно, что руководство нижней палаты будет не только анализировать ситуацию, но и инициировать решения, которые позволят улучшить качество жизни в регионах, подчеркнула парламентарий.

"Мы с экспертами держим ситуацию в регионе на контроле и готовы оказать любую помощь в подготовке и реализации необходимых решений", – отметила она.

По словам Кувычко, основная причина естественной убыли – сокращение рождаемости. Негативная динамика фиксируется в 80 регионах из 85, уточнила законодатель.

Так, в Вологодской области отрицательный показатель составил почти четыре тысячи человек, рассказала депутат. Решать эту проблему необходимо совместно федеральным и региональным властям, а также бизнесу и общественным организациям, уверена она.

Предложение Володина соответствует государственной стратегии, подчеркнула Кувычко. "Я убеждена, что в совокупности инициативы позволят остановить негативную тенденцию. Рабочая группа по пяти регионам с самой большой убылью населения с участием представителей профильных комитетов Госдумы, министерств будет играть ключевую роль в достижении положительных результатов", – заключила депутат.

Формирование нормативно-правовой базы по поддержке бедных регионов может принести результаты уже в текущем году, полагает депутат Госдумы, представитель Алтайского края Даниил Бессарабов. Он поблагодарил спикера Госдумы за внимание к регионам и инициативу по созданию рабочей группы.

По его словам, жители Алтайского края позитивно восприняли внимание нижней палаты к проблемам региона. Депутат напомнил, что при рассмотрении бюджета на 2020 год руководство Госдумы уделяло большое внимание нуждам субъектов Федерации.

Многие специалисты вынуждены уезжать из Алтайского края из-за низких зарплат, посетовал парламентарий. "Нам трудно конкурировать с промышленными регионами, поэтому нужна реальная поддержка, чтобы зарплата была больше, чтобы реализовывались инвестиционные проекты", – подчеркнул депутат.

Президент Владимир Путин в послании федеральному собранию призвал уделять особое внимание поддержке людей и развитию территорий, напомнил законодатель. "Повышение качества жизни граждан в бедных регионах, которое возводит в приориет председатель Госдумы, действительно отразится на повышении инвестиционной привлекательности субъектов", – уверен Бессарабов.

По данным Росстата, с 2016 по 2019 годы наибольшая убыль населения зафиксирована в Еврейской автономной области, Республике Коми, Магаданской, Тамбовской и Курганской областях. Также тревожная динамика отмечена в Алтайском крае и Саратовской, Омской, Кемеровской и Волгоградской областях.