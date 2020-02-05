Двое жителей Сахалина взяли из приюта собаку и сварили из нее суп

На Сахалине семейная пара взяла собаку из приюта и приготовила из нее суп. Подробностями жуткой истории поделились сотрудники приюта.
По их словам, мужчина и женщина якобы искали крупное животное для охраны дома дедушки. Они остановили свой выбор на молодой собаке по кличке Ника, сообщает РЕН ТВ.
Новые хозяева должны были прислать фотографии питомца в тот же день, однако неожиданно пропали. Работникам приюта удалось вскоре разыскать супругов благодаря помощи соседей.
Как выяснилось, пара убила собаку, приготовила ее и съела. В доме живодеров сотрудники приюта обнаружили таз с мясом. Сейчас полицейские разбираются в обстоятельствах случившегося, передает "Царьград".
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