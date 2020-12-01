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Участники "Большой перемены" создадут региональные команды

Фото: пресс-служба
Победители и финалисты первого сезона "Большой перемены" обратились к участникам конкурса. Ребята предложили создать во всех регионах команды участников и выбрать лидеров.
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Авторами ролика стали Ксения Колповская из Хабаровского края, Максим Древинский из Ямало-Ненецкого автономного округа, Магомед Магомедов из Дагестана и другие ребята.

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Подведены итоги первого сезона конкурса "Большая перемена"

"Мы предлагаем в каждом регионе нашей страны создать команды "Большой перемены", и приглашаем каждого стать ее частью. Мы вместе можем проводить встречи, выбирать тим-лидеров, помогать в организации конкурса, инициировать проекты для своих школ, сверстников и наших городов", – обратился Максим Древинский к участникам конкурса. Инициативу поддержал министр просвещения России Сергей Кравцов.

Организаторы конкурса поддержат идею ребят, сообщил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров. Он напомнил, что конкурс "Большая перемена" дает возможность любому школьнику реализовать свой талант и учиться в лучших вузах страны.

"Мы полностью поддерживаем наших участников в их стремлении стать соавторами конкурса. Региональные команды "Большой перемены" станут неформальными объединениями самих участников", – сказал Комиссаров.

"Большая перемена" дала участникам уверенность в своих силах – теперь они хотят создать команды, чтобы продолжить работать над своими проектами, отметила замдиректора ФГБУ "Роспатриотцентр" Наталия Мандрова. По ее словам, организаторы окажут ребятам всю необходимую поддержку.

Напомним, что финал конкурса "Большая перемена" прошел с 31 октября по 5 ноября в международном детском центре "Артек". Победителями стали 300 одиннадцатиклассников и столько же учеников 9-10 классов.

Учащиеся 11-х классов получили по миллиону рублей, 9-10 классов – по 200 тысяч. Кроме того, 20 лучших школ получили по два миллиона рублей.

Конкурс "Большая перемена" стал ежегодным. Новый сезон начнется 28 марта 2021 года.

Автор: 1 декабря 2020, 14:34

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