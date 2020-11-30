Подведены итоги первого сезона конкурса "Большая перемена"

Итоги первого всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" подвели на открытом уроке "Большая перемена: больше, чем конкурс". Победители и педагоги-наставники рассказали, как изменилась их жизнь.



Гостями открытого урока стали первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, министр просвещения Сергей Кравцов, заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов, а также худрук театра Олега Табакова Владимир Машков и телеведущий Эрнест Мацкявичюс.



Конкурс "Большая перемена" собрал более миллиона школьников со всей страны. Победители рассказали, как общероссийский проект изменил их жизнь.

Так, Зоя Цай из Санкт-Петербурга рассказала министру просвещения о своей инциативе "От садика до дома безопасная дорога". Вместе с волонтерами она посещала детские сады и учила воспитанников правилам дорожного движения. Свой приз Зоя намерена потратить на учебу и подготовку к поступлению в вуз.

Создать условия для развития потенциала в раннем возрасте – важнейшая задача государства, отметил Сергей Кириенко. "В "Артеке" вместе с финалистами мы обсудили, как будет развиваться "Большая перемена" в дальнейшем, и именно на финале президент России Владимир Путин принял решение, что конкурс станет ежегодным", – отметил он.

"Большая перемена" будет стартовать 28 марта. В сообществе конкурса на постоянной основе будут проходить тематические месяцы, их партнерами станут ведущие компании страны. Принять участие в новом сезоне смогут и ученики 5-7 классов.

"Это даст им возможность еще раньше попробовать себя в разных направлениях и успеть быстрее реализовать свой талант", – подчеркнул Кириенко.

Участники "Большой перемены" смогли раскрыть таланты и поддержать свою школу и учителей, отметил Сергей Кравцов. Министр просвещения указал на важную роль педагогов и наставников. Он поблагодарил их за подготовку талантливых учеников.

20 лучших школ по итогам конкурса получили по два миллиона рублей на развитие. 300 одиннадцатиклассников – по миллиону рублей на оплату обучения в ведущих вузах. А если абитуриент поступит на бюджетное отделение, то деньги можно направить на ипотеку.

300 учащихся десятых и девятых классов получили по 200 тысяч рублей на дополнительное образование. А 1,2 тысячи финалистов смогут поехать в "Артек".

В дальнейшем будет создана Ассоциация участников "Большой перемены". Организаторы конкурса – АНО "Россия – страна возможностей", Российское движение школьников и ФГБУ "Роспатриотцентр".