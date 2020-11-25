Губернатор Магаданской области ответит на вопросы в прямом эфире

Прямой эфир с Сергеем Носовым Дарья Кислицына анонсировала на своей странице в "Инстаграм". Она обсудит с губернатором актуальные вопросы из жизни региона.
Среди них – создание новых рабочих мест, привлечение специалистов в область, поддержка бизнеса. Затронут в ходе прямого эфира и тему борьбы с пандемией коронавируса. "Присоединяйтесь к эфиру и присылайте ваши вопросы", – написала Кислицына.
Сергей Носов – один из представителей губернаторов "новой волны". Президент Владимир Путин в мае 2018 года назначил его врио главы Магаданской области. В сентябре того же года он избран губернатором. Участвовал в программе развития президентского кадрового состава резерва РАНХиГС.
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