Трутнев похвалил руководство Магаданской области

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отметил слаженную работу руководства Магаданской области. По его словам, экономические показатели региона превышают средние по России.



Развитие Колымы обсуждалось на совещании по социально-экономическому развитию региона в четверг, 12 ноября. Магаданская область превышает средние экономические показатели как по Дальнему Востоку, так и в целом по стране, отметил полпред.



"Это говорит о слаженной и компетентной работе руководства региона", – сказал Трутнев.

По итогам девяти месяцев текущего года индекс промпроизводства на Колыме составил 106,8%. Произведено почти 500 тонн скота и птицы, свыше 4,6 тысячи литров молока – плюс 1,6% по сравнению с прошлым годом. На крупной птицефабрике "Дукчинская" продолжается плановая замена поголовья птиц – производство мяса увеличилось.

Растет и объем строительных работ. За первые девять месяцев 2020 года он составил 113,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Введено в строй 5,7 тысячи квадратных метров жилья.

Трутнев напомнил, что в прошлом году в рамках дальневосточной программы "Единая субсидия" Магаданской области выделили два миллиарда рублей на реконструкцию социальных объектов.

На эти средства капитально отремонтированы две больницы, учреждения среднего специального образования. Завершается строительство парка "Маяк", до конца года в Магадане и поселке Ола появятся новые спортивные комплексы.

"С учетом потребностей мы приняли программу "Дальневосточной ипотеки", сейчас молодые семьи смогут получать льготную ипотеку на покупку жилья и на вторичном рынке", – приводит слова полпреда ТАСС.