В прессе появилась информация о том, что в Ленинградской области найден труп федерального судьи. Уточняется, что тело гражданина находилось в квартире.
Носит ли смерть мужчины криминальный характер, не уточняется. Следователям предстоит разобраться в обстоятельствах резонансного дела, передает "Пятый канал".
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