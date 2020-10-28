В Иркутской области у неадекватного гражданина изъяли взрывные устройства

В Саянске у неадекватного гражданина изъяли несколько взрывных устройств. Злоумышленник заявил, что готовился к войне с Китаем.
Очевидцы сообщили правоохранителям, что мужчина кидался на прохожих с ножом, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Отмечается, что задержанный гражданин был ранее судим.
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