В Волгограде молодой парень умер при поездке на такси

В Волгограде произошла трагедия, которую активно обсуждают в прессе. Стало известно, что в городе скончался молодой гражданин, который перед смертью обращался за медицинской помощью.
По данным "Царьграда", гражданин задыхался и температурил, но, по словам близких, работники скорой помощи не хотели его забирать. В итоге парень умер во время поездки на такси. Уточняется, что вскрытие показало отек легких.
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