В Королеве злоумышленник угнал у местного жителя авто за 3 миллиона рублей

В Королеве у гражданина угнали дорогостоящую иномарку. Уточняется, что машина находилась в подземном паркинге.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", злоумышленник находится в руках правоохранителей. Ему грозит лишение свободы на длительный срок.
В Королеве у гражданина угнали дорогостоящую иномарку. Уточняется, что машина находилась в подземном паркинге.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", злоумышленник находится в руках правоохранителей. Ему грозит лишение свободы на длительный срок.
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