В Подмосковье ребенок умер после отравления грибами

В подмосковном Пушкино произошла трагедия. В прессе появилась информация о том, что после отравления грибами от интоксикации скончался ребенок.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", мальчик собирал дары леса вместе с мамой и папой. Эксперты пришли к заключению, что, по всей вероятности, граждане перепутали съедобные грибы с теми, которые в пищу не употребляют.
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