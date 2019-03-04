Сделано откровенное заявление об опасности Крымского моста
По его словам, реальные доходы населения снижаются уже пятый
год подряд. Эксперт подчеркнул, что пять лет – это время, которое Крым
находится в составе России.
Колесников напомнил, что на сооружение Крымского моста государство израсходовало большие средства, а в это же время реальные доходы населения продолжали снижаться. "Вместо острова Буяна в нашей русской антинародной сказке – полуостров Крым. Там все это и зарыто в Керченском мосту", – написал Колесников в колонке для издания New Times.
Аналитик отметил, что экономические и исторические последствия россияне начинают ощущать постепенно. "Сказке давно уже пришел конец", – резюмировал Колесников.
Стоимость строительства Крымского моста составляет более 210 миллиардов рублей. Итоговая смета была утверждена в феврале 2016 года.
Эксперты уже неоднократно высказывали сомнение в пользу Крымского моста. Так, политолог Михаил Делягин, комментируя запуск движения грузовых автомобилей по переправе осенью прошлого года, отметил, что это не поможет снизить стоимость продуктов в магазинах полуострова.
Крымский мост в целом обеспечивает надежность поставок, признал эксперт. Однако гораздо более вероятно не снижение, а лишь замедление роста цен в крымских магазинах, посетовал эксперт.
Крымский мост был открыт для автомобильного движения в мае прошлого года. В настоящее время строители продолжают возводить железную дорогу по переправе. Первые поезда промчатся по ней уже в декабре этого года.
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