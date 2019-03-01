Что стало с Крымским мостом после чудовищного шторма
За прошедшие три месяца в районе Керченского пролива было
крайне неспокойно. Крымский мост пережил 38 штормовых суток – всего 900 часов
непогоды. Самым неблагоприятным месяцем выдался январь.
Как сообщает сайт "Крыминформ", высота волн у переправы достигала 2,5 метра. Несмотря на штормовую погоду, движение по Крымскому мосту не останавливалось.
За зиму по трассе проехало более 500 тысяч автомобилей. Самым насыщенным временем выдался канун Нового года – в те дни на Крымском мосту побывало около 226 тысяч транспортных средств.
На опубликованных кадрах видно, что сооружение от непогоды не пострадало. Повреждений на Крымском мосту нет, переправа работает в штатном режиме.
По мнению специалистов, сооружение гарантированно простоит 100 лет. Крымский мост проектировался с повышенным запасом прочности, учитывая непростую климатическую и сейсмическую ситуацию в Керченском проливе.
Специалисты уверенно опровергают голословные утверждения украинских СМИ и блогеров, которые периодически пишут о проблемах Крымского моста. Журналисты и комментаторы в соцсетях сообщают о якобы "проседании" переправы и неустойчивости ее конструкций.
С момента открытия по трассе проехало более четырех миллионов автомобилей. К концу года на Крымском мосту заработает железная дорога.
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