Что стало с Крымским мостом после чудовищного шторма

0
"Евровидение-2019" Форум Главные события Москвы Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Вскрылась любовная связь известного шоумена со стилистом
Ничего не поможет: мощный оползень "сжирает" Крымский мост
Спрятавшая живот Бузова: Сейчас уже не до шуток, все очень серьезно
Оскандалившаяся Собчак об оральных ласках: "Удобно лежать на спине"
"Я ухожу к Богомолову, с которым собираюсь заняться сексом": Собчак заставили быть честной
партнеры
Пятница 1 марта
Лента новостей
18:58
"Не высосать душу": испугавшаяся порчи Собчак закрыла глаза сыну
18:52
Жена Аршавина рискует остаться без дочери
18:36
В страшном ДТП под Нижним Новгородом пострадали 8 человек
18:21
"Столько неадеквата существует": Фадеев высказался о скандале с экс-солисткой Serebro
18:04
Как "Единая Россия" помогает автомобилистам
18:01
Чехова пережила жуткий стресс из-за маленького сына
17:41
"Он в постели такое животное": Бузова о сексе с участником шоу "Дом-2"
17:17
Момент истины: в Европе объявлено о суде над кровавым Порошенко
17:16
Заговорившего о дружбе с Россией Зеленского поставили на место
16:57
Володин осудил вмешательство США в дела Венесуэлы
16:52
Россиянкам предложили перенять американские стандарты красоты
16:38
Любовница Тимати оправдалась за округлившийся живот
16:26
Как нас программируют рекламщики
16:13
Оплеванная завистницами Водонаева борется с лишним весом
16:00
Рапунцель из шоу "Дом-2" оставила грудную дочь "бомжевать"
15:51
Нытик Лукашенко снова заговорил об объединении с Россией
15:45
В официальной версии гибели группы Дятлова нашли несостыковки
15:30
"Убийца и вор": названо имя следующего президента Украины
15:23
Памела Андерсон распекла воинствующего Трампа
14:59
Глюк'Ozа хлопнула дверью перед носом ревнивого мужа
14:45
Бородина умерла от рака
14:42
Дети взбесили Настю Рыбку
14:23
Истеричный Лукашенко набросился с претензиями на Путина
14:14
Муж отвлекся от стареющей Заворотнюк на чужие прелести
14:14
Найден способ предотвратить рак
14:04
"Я одержима": звезда "Игры престолов" рассказала об отношениях с коллегой
13:39
Смертельная авария на Кутузовском проспекте попала на видео
13:35
47-летняя Заворотнюк спрятала живот за пышной юбкой
13:31
Порошенко отправляют на пожизненное
13:29
Россияне высмеяли бредящего о "Киевской Руси" Климкина
13:01
Пакистан попросил Россию вмешаться в конфликт с Индией
12:52
Жилстройбанк лишился лицензии
12:48
Роскошная Нетребко произвела фурор на Венском балу
12:34
Ургант устроил похороны в эфире Первого канала
12:26
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 1 марта 2019 года
12:16
Нагрубивший Путину Лукашенко объявил об уходе
12:07
"Полнеющий и отталкивающий": Шифрин пришел в ужас от своего тела
11:58
"Вот так бывает, когда слишком долго молчишь": Кабаева оправдалась за срыв
11:57
В Сеть попало видео воздушного боя между Пакистаном и Индией
11:50
Учениц Тутберидзе побили на первенстве Москвы
11:35
Один из богатейших людей мира заболел раком
11:29
Сестра раскрыла правду о бессердечной Маркл
11:21
В США умер известный музыкант русского происхождения
11:07
Радикалы пригрозили сорвать концерты одессита Жванецкого
11:05
Слетевшему с катушек Порошенко влепили звонкую пощечину
11:00
Concord Orchestra: такого рока вы еще не слышали
10:59
"13 лет его спасала": известная актриса рассказала об уходе от мужа-алкоголика
10:44
Рианна возбудила народ пышными формами
10:39
На востоке Москвы мусоровоз задавил пенсионерку
10:29
Расфуфыренный Киркоров оконфузился на гастролях
10:27
Обнародована окончательная версия гибели группы Дятлова
10:13
"Попал под гребенку": Агутин шокирован предательством
10:07
Нахал Зеленский сделал хамский выпад в адрес Путина
09:53
Водитель снял на видео смертельное ДТП с сотрудником полиции
09:44
Обледеневшую Андрееву отогрели у костра
09:38
Кейт Миддлтон ушла в отрыв в ирландском пабе (видео)
09:31
Жена озвучила неутешительный диагноз Кержакова
09:14
"Уже не смешно": исхудавшая Пугачева напугала своим видом
09:13
Главные события Москвы
09:04
Неадекватный Порошенко оттаскал украинца за нос
08:41
В Башкирии после аварии перевернулся микроавтобус
08:30
Старый гей сделал заявление о разрыве отношений с Медведевой
08:17
Американцы вывезли из Сирии 50 тонн золота
08:08
В Москве в жуткой аварии погиб сотрудник полиции (видео)
07:48
В Москве такси врезалось в столб
07:44
Звезду популярного сериала доставили в больницу с инсультом
07:31
В метро Москвы произошел сбой
07:30
"Все разваливается": недовольные россияне проговорились про Крымский мост
07:01
Новые законы сильно изменят жизнь россиян в марте
06:24
Обласканная Милявская кричала что есть мочи в компании молодых красавцев
03:11
Гороскоп на март 2019 года
01:16
Реальные истории: Муж ненавидит лучшую подругу
00:26
Вскрылась связь Лазарева с украинской певицей Maruv
23:14
"Все глаза, наверное, выплакала": Асмус намекнула на проблемы с Харламовым
22:00
Тимошенко собирает новый Майдан в Киеве
21:57
Прикованный к коляске Билан расхохотался от бессилия
21:40
"Близость у нас чаще двух раз в месяц": интимные откровения мужа звезды "Голоса"
21:40
Фотографа-убийцу спасли от изнасилования
21:24
Страшная и высохшая: злую от недоедания Водонаеву заплевали обиженные пышки
21:21
Рассерженная Бородина врезала обнаглевшей подписчице
20:55
Ученые предсказали исчезновение облаков
20:45
В Кремле ответили на дерзкие требования к Путину
20:37
Топ-менеджера крупного банка и шестерых лыжников накрыла лавина в горах Архыза (видео)
20:34
Мстительный Шнуров публично унизил бывшую жену
20:28
Пенсионерка в Омске взяла кредит на снятие порчи
19:56
Озабоченная Лолита в ночной рубашке шокировала россиян
19:36
Мужчина в Казани изрезал собутыльников и набросился на полицейского
19:25
Миллионерша Пугачева после скандала с юбилеем снизошла до простого народа
19:21
"ЕР" требует найти виновных в падении ледяной глыбы на ребенка
19:12
Ретейлеры объявляют Visa и Mastercard бойкот
19:00
Курс рубля рухнет в марте: Трамп атакует россиян
18:53
Спортивный стиль в мужском гардеробе
18:48
В Ростове вынесен приговор по громкому делу о госизмене
18:43
"Сейчас так мне трудно": еле живая Малышева расплакалась в элитном магазине
18:23
"Сплошной изюм": народ в восторге от эпатажной дочери Гузеевой
18:12
Борисов притащил к звезде группы "Арабески" узбекских родственников
17:37
Трамп превращает Зеленского в послушную куклу
17:30
Подробности жуткой авиакатастрофы в Подмосковье
16:43
"Убил собаку и ранил жену": Украина ставит крест на "Евровидении" из-за Лазарева
16:23
Законопроект об "ипотечных каникулах" внесен в Думу
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Карина Мишулина разоблачила гнусную многоходовку Первого канала
"Уже не смешно": исхудавшая Пугачева напугала своим видом
Тимошенко собирает новый Майдан в Киеве
Счастливый Виторган объявил о рождении дочери
Миллионерша Пугачева после скандала с юбилеем снизошла до простого народа
Убийства и насилие: сделано шокирующее заявление о прошлом Зеленского
Регионы

Что стало с Крымским мостом после чудовищного шторма

Крымский мост успешно пережил зиму. Фото: most.life
В Сети появилось любопытное видео о состоянии переправы через Керченский пролив после зимы. Крымский мост пережил 900 часов жестоких штормов. 
прочитано 1230 раз

За прошедшие три месяца в районе Керченского пролива было крайне неспокойно. Крымский мост пережил 38 штормовых суток – всего 900 часов непогоды. Самым неблагоприятным месяцем выдался январь.

ПО ТЕМЕ

"Все разваливается": недовольные россияне проговорились про Крымский мост

"Вообще адище": люди в шоке от "просевшего" Крымского моста

 Крымский мост

Крымский мост

Как сообщает сайт "Крыминформ", высота волн у переправы достигала 2,5 метра. Несмотря на штормовую погоду, движение по Крымскому мосту не останавливалось.

За зиму по трассе проехало более 500 тысяч автомобилей. Самым насыщенным временем выдался канун Нового года – в те дни на Крымском мосту побывало около 226 тысяч транспортных средств.

На опубликованных кадрах видно, что сооружение от непогоды не пострадало. Повреждений на Крымском мосту нет, переправа работает в штатном режиме.

По мнению специалистов, сооружение гарантированно простоит 100 лет. Крымский мост проектировался с повышенным запасом прочности, учитывая непростую климатическую и сейсмическую ситуацию в Керченском проливе.

Крымскому мосту не грозят природные катаклизмы. Фото: most.life

Специалисты уверенно опровергают голословные утверждения украинских СМИ и блогеров, которые периодически пишут о проблемах Крымского моста. Журналисты и комментаторы в соцсетях сообщают о якобы "проседании" переправы и неустойчивости ее конструкций.

Крымский мост выдержал сильный шторм. Фото: most.life

С момента открытия по трассе проехало более четырех миллионов автомобилей. К концу года на Крымском мосту заработает железная дорога. 

Автор: Федор Лопырев1 марта 2019, 17:39
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

567

комментарии

Политика

Истеричный Лукашенко набросился с претензиями на Путина
Порошенко отправляют на пожизненное
Нагрубивший Путину Лукашенко объявил об уходе
Нахал Зеленский сделал хамский выпад в адрес Путина

Шоу-бизнес

"Не высосать душу": испугавшаяся порчи Собчак закрыла глаза сыну
Жена Аршавина рискует остаться без дочери
"Столько неадеквата существует": Фадеев высказался о скандале с экс-солисткой Serebro
Чехова пережила жуткий стресс из-за маленького сына

Проишествия

Топ-менеджера крупного банка и шестерых лыжников накрыла лавина в горах Архыза (видео)
Появилось видео избиения генерал-полковника в Москве
Взрыв у стен Кремля скрывали целые сутки
Популярный блогер пообещал исполнить желания зрителей и умер

Lifestyle

Алена Бабенко: казнить нельзя помиловать
Садальский похвалил Хабиба за борьбу с обнаженкой в театре
Концерт с музыкой искусственного разума довел публику до экстаза
Умер знаменитый композитор
Шоу-бизнес

"Попал под гребенку": Агутин шокирован предательством

Он надеялся получить почетное звание
Политика

Нахал Зеленский сделал хамский выпад в адрес Путина

Комик начал дерзить
Шоу-бизнес

Жена озвучила неутешительный диагноз Кержакова

Милана Тюльпанова не тешит себя надеждой
Шоу-бизнес

Бородина умерла от рака

Страшную новость сообщили ее близкие

Гороскоп

Гороскоп на март 2019 года
Вскрылась роковая ошибка Собчак и Виторгана
Больная Федосеева-Шукшина спасается бегством
Совет на выходные

Фоторепортажи

47-летняя Заворотнюк спрятала живот за пышной юбкой
Эффектная Ходченкова сверкнула бельем перед лицом Серебрякова
Помолодевшая Лариса Удовиченко стала неузнаваемой
Известная модель предсказала свою смерть

Спорт

Учениц Тутберидзе побили на первенстве Москвы
Старый гей сделал заявление о разрыве отношений с Медведевой
Медведеву назвали виновной в провале Туктамышевой
Загитова ловко ушла от неудобного вопроса о Медведевой

Регионы

"Все разваливается": недовольные россияне проговорились про Крымский мост
Подробности жуткой авиакатастрофы в Подмосковье
Скандальный стриптиз в отделении полиции возбудил руководство МВД (видео)
Повисшую на турнике малышку спасли от смерти в последний момент (видео)
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru