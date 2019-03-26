"ЕР" проверит исполнение нацпроектов во Владимирской области
Группа контроля состоит из депутатов Госдумы и членов Совета
Федерации. В ее задачу входит проверка работы по реализации в регионе
мероприятий в рамках национальных проектов.
Помимо прочего, это реконструкции и ремонты, строительство новых объектов – школ, ясельных групп дошкольных учреждений, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, в задачи группы входит контроль за благоустройством общественных пространств, за мероприятиями по обучению граждан предпенсионного возраста, повышением качества медицины, диспансеризацией населения.
Также партийцы проанализируют доступность информации о реализации нацпроектов для граждан. Объекты, проверенные единороссами, включат в систему контроля за всеми ключевыми мероприятиями и объектами в рамках нацпроектов.
После Владимирской области партийцы намерены посетить еще несколько регионов – Воронежскую, Ивановскую, Тамбовскую области, а также Пермский край. Единороссы проведут там аналогичную проверку.
Группа контроля была создана после того, как премьер-министр Дмитрий Медведев на XVIII съезде "Единой России" поручил партийцам взять на контроль исполнение 12 национальных проектов. Помимо выездов в регионы, группа занимается выработкой предложений по повышению эффективности решения поставленных задач.
Напомним, ранее "ЕР" взяла на особый контроль исполнение новым губернатором Владимирской области Владимиром Сипягиным наказов избирателей. На заседании Заксобрания региона руководитель областного парламента, глава местного отделения "ЕР" Владимир Киселев вручил губернатору "синюю папку" с наказами и поручениями избирателей.
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