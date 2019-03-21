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Регионы

Крымский мост признан бесполезным

Ситуация с ценами после запуска Крымского моста не улучшилась. Фото: most.life
Цены на продукты в Крыму продолжают расти. Многие связывали надежды на их снижение с открытием переправы через Керченский пролив. Но запуск Крымского моста не помог: ценники на полуострове продолжают ползти вверх. 
прочитано 14889 раз

По данным Крымстата, за год продукты на полуострове подорожали на 8,8%. Больше всех выросли цены на сахар (28%), яйца (21%), а также мясо и птицу (15%). Несмотря на запуск полноценного автомобильного движения по Крымскому мосту в мае-сентябре прошлого года, цены в регионе упорно ползут вверх.

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 Крымский мост

Крымский мост

Более того, самый значительный рост был отмечен как раз в июне – спустя месяц после открытия переправы. Другой скачок зафиксирован спустя полгода после запуска Крымского моста – в январе текущего года.

Ситуацию с завышенными ценниками взяли на контроль в Кремле, президент Владимир Путин провел совещание с правительством. Выступивший после этого вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что принято несколько важных решений, касающихся сдерживания устремившихся вверх цен. 

Решение правительства сдерживать рост цен доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов считает верным. Тем не менее эксперт фактически признает, что открытие автотрассы по Крымскому мосту проблему решить не смогло.

Цены в Крыму после открытия Крымского моста продолжают расти. Крымский мост открыт почти год назад. Фото: most.life

В интервью агентству "Экономика сегодня" Грибов призвал дождаться запуска железнодорожной части переправы. Как ожидается, первые поезда по Крымскому мосту пройдут в конце текущего года.

Крымчане ждут запуска железнодорожной части Крымского моста. Фото: most.life

Впрочем, многие эксперты скептически смотрят на перспективу снижения цен на продукты на полуострове. По словам политолога Михаила Делягина, в лучшем случае Крымский мост может замедлить, а не остановить рост ценников.

Автор: Федор Лопырев21 марта 2019, 19:11
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Цены растут и будут расти на все,
как и по всей России, хоть 10 мостов построить... Нефть в цене растёт цены растут, нефть в цене падает цены растут... Эх, Россия-матулка...
Гость злой75
Ответить
СОГЛАСНА, ЦЕНЫ РАСТУТ, НО НЕ ТОЛЬКО В КРЫМУ. ПРОСТО, К КРЫМУ ПОВЫШЕННОЕ ВНИМАНИЕ.
Гость злой75
Ответить
СОГЛАСНА, ЦЕНЫ РАСТУТ
Гость
Ответить
Легенды будут ходить следующие 70 лет, сколько денег сожрали путин и его каманда на стройках чм мира, сочи, мост в крым итд.... это враги народа.
Александр Ляшенко
Ответить
Менталитет крымчан и краснодарцев очень способствует росту цен.Дай им волю они и за солнце,воздух будут брать деньги,хотя уже по факту,курортный сбор и есть это самое,потом пойдёт за дышанием морем.Эта категория людей ничего не хочет делать своими руками.Им западло заниматься бытом и отдыхом приезжающих гостей.Свою задачу они видят в очищении карманов и кредитных карт приезжих.Им плевать,что их соседи турки как раз заняты комфортом и бытом, досугом и дешёвым питанием отдыхающих.А для крымчан и краснодарцев это западло,они же ненавидят приезжих и относятся к ним как пираты к добыче.Максимально обобрать,при минимуме затрат. Ничего человеческого,и тем более цивилизованного.
Гость
Ответить
Мост строился не для того, чтобы цены сдерживать - цены растут везде в зависимости от инфляции и других факторов. В первую очередь он строился как транспортная артерия для всех видов перевозок пассажирских и грузовых, что положительно скажется на развитии Крыма в дальнейшем.
Гость
Ответить
Цены растут по всей стране, так что Крым ничем не отличается от остальных регионов.
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