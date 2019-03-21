Крымский мост признан бесполезным
По данным Крымстата, за год продукты на полуострове
подорожали на 8,8%. Больше всех выросли цены на сахар (28%), яйца (21%), а также мясо и
птицу (15%). Несмотря на запуск полноценного автомобильного движения по
Крымскому мосту в мае-сентябре прошлого года, цены в регионе упорно ползут
вверх.
Более того, самый значительный рост был отмечен как раз в июне – спустя месяц после открытия переправы. Другой скачок зафиксирован спустя полгода после запуска Крымского моста – в январе текущего года.
Ситуацию с завышенными ценниками взяли на контроль в Кремле, президент Владимир Путин провел совещание с правительством. Выступивший после этого вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что принято несколько важных решений, касающихся сдерживания устремившихся вверх цен.
Решение правительства сдерживать рост цен доцент кафедры
экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов считает верным. Тем не менее эксперт фактически признает, что открытие автотрассы по Крымскому мосту
проблему решить не смогло.
В интервью агентству "Экономика сегодня" Грибов призвал дождаться запуска железнодорожной части переправы. Как ожидается, первые поезда по Крымскому мосту пройдут в конце текущего года.
Впрочем, многие эксперты скептически смотрят на перспективу снижения цен на продукты на полуострове. По словам политолога Михаила Делягина, в лучшем случае Крымский мост может замедлить, а не остановить рост ценников.
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