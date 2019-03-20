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Общество

Сход поезда с рельсов: объявлено о катастрофе на Крымском мосту

Украинцы продолжают сочинять нелепые байки про Крымский мост. Фото: most.life
Нагнетение информационной истерии вокруг переправы через Керченский пролив продолжается. Украинские СМИ бросились цитировать инженера Георгия Росновского, который предупредил о железнодорожной катастрофе на Крымском мосту. 
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В районе Керченского пролива очень плохие геологические условия, отметил конструктор. По его словам, прочные грунты под Крымским мостом находятся очень глубоко, и чтобы сваи выстояли, их нужно вбивать еще глубже.

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 Крымский мост

Крымский мост

Кроме того, там много грязевых вулканов, что также плохо влияет на опоры, передает слова Росновского украинское издание "Обозреватель". Издание "славится" частыми публикациями сомнительной информации про переправу.

Конструкцию Крымского моста инженер тоже назвал неудачной. "Он очень низкий и маленькие пролеты между опорами, что очень плохо в условиях прохода льда, который будет постепенно избивать и раскачивать опоры", - пояснил комментатор.

Он уверен: любой наклон поперечины переправы может привести к схождению поезда с рельсов. Нагрузка, которую многотонные составы будут оказывать на конструкцию Крымского моста, может повлиять на устойчивость его опор, утверждает Росновский.

По его словам, максимальные нагрузки прописаны в строительных нормах при проектировании железнодорожных мостов. Однако в наше время документация порой составляется неграмотно, заключил инженер.

Железная дорога по Крымскому мосту значительно улучшит транспортную доступность полуострова. Фото: most.life

К сообщениям украинских СМИ про Крымский мост следует относиться с настороженностью. В Незалежной смакуют любой негатив, касающийся переправы, а для придания значимости распространяемой информации берут комментарии у экспертов, которые могут быть ангажированы в этом вопросе.

Железная дорога на Крымском мосту будет запущена в конце 2019 года. Фото: most.life

Ну а пока украинцы захлебываются желчью, железнодорожная часть Крымского моста продолжает активно строиться. Первые поезда должны пройти по переправе в конце 2019 года. Как сообщает НСН, на железной дороге установят сканеры для определения груза и его массы. 

Автор: Иван Поляков20 марта 2019, 15:47
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Как Путин открыл Крымский мост

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