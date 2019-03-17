Названа причина обрушения дороги к Крымскому мосту

Украинцы продолжают смаковать новости о проблемах при строительных работах, связанных с Крымским мостом. На этот раз они утверждают, что дорога проседает из-за неверно выбранных материалов.

"Почему там происходят провалы дороги? Есть две версии, первая – не выполнили ГОСТовские нормативы, не из того материала сделана подложка для дороги. Вторая – это то, что на полуострове развиты карстовые провалы. Это все может быть", – цитирует издание "Обозреватель" старшего научного сотрудника Института водных проблем Российской академии наук, горного инженера-гидрогеолога Юрия Медовара.

По его словам, самое главное в этом деле – определить, какие именно грунты находятся в основании дороги. "Связные грунты – это глины, не связные – пески. Песок гораздо дороже, чем глина, но она имеет очень сильное всасывающее давление, и она поднимает влагу с 10 метров. И вот если вода поднимается, а потом идет морозный эффект, то соответственно разрушается дорожное полотно и могут образоваться провалы", – объяснил он.

Инженер заявил, что использование глины вместо песка является основной причиной разрушения дорог в России. Глина, по его словам, более дешевый материал для подобных работ, однако в будущем грозит проблемами.

"Машина песка стоит гораздо дороже, чем машина глины. А если таких машин нужно тысячи? А все хотят заработать денег. Вот здесь в основе лежит не надежность и устойчивость, а деньги", – с негодованием заметил Юрий Медовар.