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Власти признали большой вред от проблемного Крымского моста

Крымский мост может сильно повлиять на Азовское море. Фото: most.life
После постройки переправы через Керченский пролив выяснилось, что она не так безвредна, как может показаться на первый взгляд. Власти выступили с шокирующим признанием о Крымском мосте и рассказали о возникших проблемах. 
прочитано 2800 раз

Переправа создала эффект дамбы, что приводит к заиливанию Азовского моря и проблемам судоходства. Об этом в своей колонке в интернет-издании "Обозреватель" написал первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юсуф Куркчи.

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 Крымский мост

Крымский мост

По его словам, до появления Крымского моста вода свободно перетекала между Черным и Азовским морями, что создавало особую экосистему в районе Керченского пролива. "Если течет река и посередине ее поставить камень, течение изменится? Да. Течение будет идти по бокам, а посередине что? Там будет заиливание", – полагает чиновник.

"Камешки" в данном случае – это опоры Крымского моста, который фактически стал дамбой, перекрывшей пролив, отметил Куркчи. По его словам, под переправой могут проходить суда с осадкой не более восьми метров, но эта глубина уменьшается, поскольку на дне скапливается ил.

Замминистра отметил, что из Керчи, которая расположена в непосредственной близости от Крымского моста, обращались к администрациям других портов с просьбой изменить размеры судов. В противном случае количество аварий увеличится, делает тревожный прогноз чиновник.

Украинцы любят писать гадости про Крымский мост. Фото: most.life

В болото Азовское море после постройки Крымского моста не превратится, но фарватеры будут мелеть, уверен Куркчи. "Мы можем говорить о том, что это проблема для всего судоходства в Азовском море, и для России в том числе, и они это понимают", – резюмировал чиновник.

В конце 2019 года по Крымскому мосту пройдут первые поезда. Фото: most.life

Переправа через Керченский пролив открылась для автомобильного движения в мае прошлого года. Сейчас строители возводят железную дорогу по Крымскому мосту. Первые поезда по ней пройдут в конце текущего года. 

Автор: Иван Поляков12 марта 2019, 11:51
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Как Путин открыл Крымский мост

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