Власти признали большой вред от проблемного Крымского моста

После постройки переправы через Керченский пролив выяснилось, что она не так безвредна, как может показаться на первый взгляд. Власти выступили с шокирующим признанием о Крымском мосте и рассказали о возникших проблемах.



Переправа создала эффект дамбы, что приводит к заиливанию Азовского моря и проблемам судоходства. Об этом в своей колонке в интернет-издании "Обозреватель" написал первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юсуф Куркчи.



По его словам, до появления Крымского моста вода свободно перетекала между Черным и Азовским морями, что создавало особую экосистему в районе Керченского пролива. "Если течет река и посередине ее поставить камень, течение изменится? Да. Течение будет идти по бокам, а посередине что? Там будет заиливание", – полагает чиновник.

"Камешки" в данном случае – это опоры Крымского моста, который фактически стал дамбой, перекрывшей пролив, отметил Куркчи. По его словам, под переправой могут проходить суда с осадкой не более восьми метров, но эта глубина уменьшается, поскольку на дне скапливается ил.

Замминистра отметил, что из Керчи, которая расположена в непосредственной близости от Крымского моста, обращались к администрациям других портов с просьбой изменить размеры судов. В противном случае количество аварий увеличится, делает тревожный прогноз чиновник.

В болото Азовское море после постройки Крымского моста не превратится, но фарватеры будут мелеть, уверен Куркчи. "Мы можем говорить о том, что это проблема для всего судоходства в Азовском море, и для России в том числе, и они это понимают", – резюмировал чиновник.

Переправа через Керченский пролив открылась для автомобильного движения в мае прошлого года. Сейчас строители возводят железную дорогу по Крымскому мосту. Первые поезда по ней пройдут в конце текущего года.