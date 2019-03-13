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"Ждем, когда потонет": очевидец раскрыл правду про Крымский мост

Крымского мосту скоро исполнится один год. Фото: most.life
С приближением пятилетия воссоединения Крыма с Россией в Сети звучат все более громкие заявления. Одна из главных тем – ситуация с Крымским мостом. Люди не стесняются высказывать свое мнение о переправе. "Ждем, когда потонет, чуть-чуть осталось", – комментируют в Сети.  
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Очередную серию откровений о том, как на полуострове "все плохо", опубликовало украинское издание "Обозреватель". Российский Крым в статье сравнивается с раковой опухолью, от которой, со слов автора расходятся метастазы по всему российскому обществу.  

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 Крымский мост

Крымский мост

"Крым раздувается как пузырь внутри системы. Он не может быть локализован", – цитирует издание некоего Александра Морозова, написавшего статью для "Нового времени". Россия же всеми силами пытается оправдать "аннексию" полуострова, полагает автор. 

Рассуждения, откровенно говоря, напоминают не совсем здоровый поток сознания. Странно, что повторяющий все штампы украинской антироссийской пропаганды журналист не упомянул про "перекосы", "проседания" и прочие выдуманные фантазерами из Незалежной проблемы Крымского моста.  

Большинство россиян не воспринимает всерьез подобную пропаганду и посмеивается над ней. "Почитаешь укросми про Крым и сразу грусть-тоска съедает: "проклятые оккупанты" развалили все, что можно, везде грязь, неустроенность, проблемы (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – пишет пользователь Twitter Константин Симонов.  

"Ах да, Крымский мост то проседает, то куда-то дрейфует. Ага, конечно, ждем, когда потонет, чуть-чуть осталось. И эту ересь они с упорством фанатиков повторяют день за днем", – возмущается комментатор. 

Железную дорогу на Крымском мосту откроют в конце года. Фото: most.life

С его слов, он был с семьей на переправе на прошлой неделе, никаких проблем с Крымским мостом не заметил. "Все отлично! Крым наш) С пятилеткой, ребята, все будет шоколадно ;)", – поздравил пользователь россиян. 

Крымский мост – надежное и безопасное сооружение. Фото: most.life

Автор: Федор Лопырев13 марта 2019, 07:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

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