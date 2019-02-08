Учитель насиловал школьниц на турнирах "Что? Где? Когда?"
Проверку в отношении педагога начала прокуратура Казани. Ее назначили по материалам местных СМИ. Семь бывших учениц Айрата Мухарлямова рассказали о том, как учитель истории спаивал их и раздевал во время турниров по ЧГК.
Девушки утверждают, что домогался их учитель на протяжении 4 лет – в 2013-2017 годах. Мухарлямов в то время работал сразу в нескольких лучших учебных заведениях столицы Татарстана.
Бывшие ученицы рассказывают, что педагог трогал их за грудь, засовывал им руки в трусы и требовал сделать минет. Одна из девушек вспомнила, как Мухарлямов стянул с нее штаны и стал уговаривать "дать хотя бы в попу". В качестве поощрения педагог предлагал 15-летней школьнице блок сигарет, утверждает жертва сексуального домогательства.
Сам Айрат Мухарлямов заявил, что никаких сексуальных домогательств во время его поездок с ученицами на турниры не было. Руководство школ, где работал учитель, заверяет, что жалоб на него не поступало.
Тем не
менее, с 2017 года педагога отстранили от работы в лагерях ЧГК для казанских
учеников – как отметили организаторы, по причине "своеобразных"
методов работы с детьми, пишет "Казанский репортер".
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