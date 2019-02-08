Учитель насиловал школьниц на турнирах "Что? Где? Когда?"

Учителя истории Айрата Мухарлямова обвинили в сексуальных домогательствах к школьницам. Педагог возил учениц на турниры интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" (ЧГК), а во время поездок спаивал девушек и требовал "доставить ему удовольствие".

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