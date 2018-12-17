Звезду "Пиратов Карибского моря" обвинили в домогательствах

Австралийская актриса Яэль Стоун обвинила артиста Джеффри Раша в домогательствах. Своими переживаниями она поделилась в интервью журналисту зарубежного издания The New York Times.

Жизнь звезды сериала "Оранжевый – хит сезона" изменилась раз и навсегда во время участия в постановке "Дневник сумасшедшего" в театре Сиднея в 2010 году. Все началось с шутливых сообщений, которые 67-летний актер Джеффри Раш начал присылать коллеге.

По словам Яэль, послания вскоре "стали носить сексуальный характер". Она не знала, как ответить такому влиятельному человеку. Однажды он появился перед ней обнаженным в гримерной и тайком наблюдал, как она принимает душ. Стоун восприняла все как глупую шутку, но продолжала чувствовать себя некомфортно.

Яэль боялась, что разрушит карьеру, если расскажет о произошедшем. "Это было главным: "Не обижай Джеффри, потому что это повлияет на следующее выступление и в конце концов – на твою карьеру", – цитирует Стоун РИА Новости. С тех пор актриса не могла спокойно спать в течение года.

"Существует боль от травматического переживания. Существует ярость неверия. Иногда бывает неудобно признать, как с готовностью делает мисс Стоун, что она не говорила нет, а иногда даже поощряла его поведение. Она сделала это из страха обидеть наставника и друга", – передает слова журналистки РЕН-ТВ.

Раш выступил в свою защиту и отверг обвинения 25-летней актрисы. Он сожалеет о том, что причинил ей страдания. В в то же время актер отметил, что не пытался сделать это намеренно, а в переписке чувствовалось "взаимное уважение и восхищение".

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