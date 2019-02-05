"Единая Россия" помогла алтайским поисковикам

Алтайский депутат-единоросс Николай Данилин приобрел для местных поисковиков из отряда "Лиза Алерт" радиотелефон. Он облегчит поиски пропавших людей в районах, где не работает сотовая связь.

Депутат вручил волонтерам телефон и поблагодарил их за спасенные жизни земляков. "Это благородный и очень важный труд. Наша задача – оказывать им возможную поддержку. Огромное спасибо всем добровольцам отряда за спасенные жизни наших земляков", – сказал Николай Данилин.

В основе негосударственного центра поиска пропавших людей лежит принцип добровольчества. Сегодня отряд "Лиза Алерт на Алтае" не только успешно занимается поиском пропавших людей, но и ведет просветительскую работу. Волонтеры учат людей, как себя вести, чтобы не потеряться, объясняют, что делать в экстренных ситуациях.

Теперь бойцы отряда смогут искать людей в местности с отсутствующим либо очень слабым сотовым сигналом. Радиотелефон необходим волонтерам для связи с экстренными службами, раньше это не всегда удавалось делать быстро.



"До последнего времени, при обнаружении человека вдали от населенных пунктов, мы были вынуждены отправлять специальную группу для связи с экстренными службами. На это уходило много времени, а иногда счет идет на минуты", – сказал руководитель отряда "Лиза Алерт на Алтае" Андрей Мамаев.





Поисковики всегда оперативно реагируют на призывы о помощи. Отряд делает все возможное, чтобы найти пропавшего человека в кратчайшие сроки: бойцы патрулируют улицы, прочесывают лесополосы, опрашивают прохожих и расклеивают листовки с фотографиями пропавших.