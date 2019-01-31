Сторонники "Единой России" поддержали сотни проектов НКО
В основном НКО и гражданские активисты просят помочь в поиске спонсоров и волонтеров, в предоставлении помещений и транспортной поддержке, рассказал парламентарий. По его словам, чаще всего проекты направлены на работу с молодежью, пенсионерами и инвалидами.
По словам Боярского, один из приоритетов в работе ЦПГИ – поддержка инициатив по социальной защите многодетных матерей и семей с детьми-инвалидами. К примеру, в Татарстане центр помог создать многодетной матери сайт с актуальными льготами и другой полезной информацией.
"А в Туле мы помогаем провести акцию "Вместе против рака" для тех, кто воспитывает детей с ограниченными возможностями здоровья", – отметил партиец.
Поступают обращения и от военно-патриотических организаций в связи с предстоящим празднованием 30-летия вывода советских войск из Афганистана и Дня памяти воинов-интернационалистов. "Оказываем им содействие в поиске помещений, привлечении волонтеров", – сказал парламентарий.
Как писали "Дни.ру", летом этого года в Москве пройдет федеральный форум в рамках проекта ЦПГИ. Участие примут представители НКО и гражданские активисты. По словам Боярского, будут представлены лучшие проекты, которым помогли сторонники "ЕР".
Центр поддержки гражданских инициатив продвигает проекты своих активистов и некоммерческих организаций в регионах. Структура занимается новыми медиа, экологией, внутренним туризмом, развитием территорий, социальным предпринимательством, патриотическим воспитанием, активным долголетием и другими направлениями.
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