Сторонники "Единой России" поддержали сотни проектов НКО

За пять месяцев в региональные наблюдательные советы Центра поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ) сторонников "Единой России" подано 430 заявок. Поддержку получила 271 инициатива от некоммерческих организаций и гражданских активистов, сообщил первый зампред думского комитета по информационной политике, сопредседатель координационного совета сторонников "ЕР" Сергей Боярский.



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