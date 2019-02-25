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Регионы

Как "Единая Россия" сохраняет память о Великой Отечественной

Фото: er.ru
В День защитника Отечества у Монумента воинской и трудовой Славы в Пензе состоялась торжественная церемония передачи родственникам фронтовика солдатского котелка с двумя осколками. Реликвия была обнаружена калининградскими поисковиками в рамках партийного проекта "Единой России" "Историческая память".   
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Котелок принадлежал гвардии красноармейцу Алексею Воронкову. Он погиб в марте 1945 года, когда до победы оставалось совсем немного. Реликвию обнаружили калининградские поисковики. 

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Региональное отделение "ЕР" организовало поездку в Пензу. Там участник поисковой экспедиции, член общественного совета "Исторической памяти" Александр Зайцев передал солдатский котелок родственникам фронтовика.  

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что в годы Великой Отечественной на фронт из этих краев ушли 300 тысяч человек, 200 тысяч сложили свои головы в борьбе с захватчиками.  

"Я благодарен калининградцам за ту важную работу, которую они ведут. Наши пензенские поисковики также занимаются сбережением исторической памяти", – сказал глава региона.  

Вместе с секретарем регионального отделения "ЕР", главой Заксобрания области Валерием Лидиным, Белозерцев передал реликвию пришедшим на церемонию потомкам Воронкова.  

Внучка бойца Нина Свинаренко выразила благодарность от всех родственников. По ее словам, красноармеец вырос в многодетной семье – всего было десять детей. Пятеро из них были на войне, сражались на многих фронтах Великой Отечественной. 

Фото: er.ru

Лидин выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество калининградских и пензенских единороссов в рамках партпроекта "Историческая память".   

Партийный проект следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Единороссы активно привлекают к сотрудничеству общественников на местах. Также партийцы ведут специальное направление, посвященное сохранению памяти о Великой Отечественной войне. 

Автор: Иван Поляков25 февраля 2019, 20:16

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