Как "Единая Россия" сохраняет память о Великой Отечественной

В День защитника Отечества у Монумента воинской и трудовой Славы в Пензе состоялась торжественная церемония передачи родственникам фронтовика солдатского котелка с двумя осколками. Реликвия была обнаружена калининградскими поисковиками в рамках партийного проекта "Единой России" "Историческая память".



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