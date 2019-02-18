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Общество

"ЕР" открыла онлайн-приемную Дмитрия Медведева

Дмитрий Медведев. Фото: www.globallookpress.com
Обратиться за помощью в решении проблем и за консультацией по актуальным вопросам граждане теперь смогут в онлайн-приемной премьер-министра, председателя "Единой России" Дмитрия Медведева. О работе нового партийного ресурса рассказала вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.   
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По ее словам, главная цель – помощь людям, эффективное решение их проблем. "Онлайн-приемная станет новым каналом быстрой обратной связи, который поможет нам повысить эффективность работы", – сказала Карелова, которая возглавляет комиссию президиума генсовета "Единой России" по работе с обращениями граждан.  

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Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно либо пройти по прямой ссылке, либо кликнуть на баннер на главной странице "ЕР". Для начала необходимо зарегистрироваться, после чего у пользователя появится личный кабинет. Через него человек сможет обратиться по интересующему его вопросу.  

К обращениям можно прикреплять документы и фотографии. Пользователь может отслеживать статус заявки. Ответ придет удобным для гражданина способом – в электронном или письменном виде.  

Работать онлайн-приемная будет круглые сутки и без выходных, обратиться с заявлением и заказать юридическую консультацию можно в любое удобное время. 

Карелова выразила надежду, что новый сервис позволит оперативно реагировать на обращения граждан. "Мы старались сделать сервис комфортным и для молодежи, и для пожилых людей. Хотелось бы, чтобы онлайн-приемная стала привычной и активно использовалась", – резюмировала единоросс. 

Галина Карелова. Фото: ER.RU 

Ранее "Дни.ру" писали, что в Республике Алтай начали выделять землю многодетным семьям после обращения депутата Госдумы, координатора партийного проекта "Единой России" "Крепкая семья" Ольга Окуневой. В регионе была разработан план по предоставлению земли семьям, реализацию которого проконтролирует лично глава региона.  

Автор: Иван Поляков18 февраля 2019, 17:26

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