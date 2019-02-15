"Единая Россия" создаст реестр захоронений ветеранов

Партийцы займутся созданием реестра захоронений участников боевых действий и будут добиваться придания им статуса "воинских захоронений". С таким заявлением выступил секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак в ходе встречи с членами Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", которые озвучили соответствующую инициативу. По его словам, это позволит сохранить память о тех, кто защищал интересы нашей страны за рубежом.



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