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Общество

"Единая Россия" создаст реестр захоронений ветеранов

Андрей Турчак. Фото: ER.RU
Партийцы займутся созданием реестра захоронений участников боевых действий и будут добиваться придания им статуса "воинских захоронений". С таким заявлением выступил секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак в ходе встречи с членами Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", которые озвучили соответствующую инициативу. По его словам, это позволит сохранить память о тех, кто защищал интересы нашей страны за рубежом.  
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Турчак заявил, что все необходимые сведения для реестра захоронений соберут региональные отделения партии и "Молодая Гвардия Единой России" вместе с "Боевым братством". "После этого через наших депутатов в органах местного самоуправления будет решаться вопрос о придании им статуса "воинских захоронений", – сказал секретарь генсовета "ЕР"..  

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Турчак отметил, что работу необходимо проводить не только в отношении могил воинов-афганцев, но и тех, кто участвовал в других вооруженных конфликтах. Турчак выразил надежду, что совместными усилиями эта задача будет решена.  

Первый заместитель председателя "Боевого братства", исполняющий обязанности секретаря отделения "Единой России" в Севастополе Дмитрий Саблин отметил, что в его адрес поступает много обращений по сохранению могил афганцев. По его словам, статус "воинское захоронение" дает возможность получить средства на содержание могил и дает гарантию, что на этом месте не появятся другие захоронения. 

Фото: ER.RU

Саблин подчеркнул, что сегодня придание статуса "воинское захоронение" - непростая задача. "Это решение принимается на уровне депутатов муниципалитета по согласованию с региональными властями", – сказал он. 

Напомним, в России 15 февраля отмечается день памяти воинов-интернационалистов, исполнявших долг за пределами Отечества. Памятная дата установлена в честь вывода советских войск из Афганистана. Последняя колонна советских войск покинула эту страну 15 февраля 1989 года.  

Автор: Иван Поляков15 февраля 2019, 12:12

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