"Единая Россия" создаст реестр захоронений ветеранов
Турчак заявил, что все необходимые сведения для реестра захоронений соберут региональные отделения партии и "Молодая Гвардия Единой России" вместе с "Боевым братством". "После этого через наших депутатов в органах местного самоуправления будет решаться вопрос о придании им статуса "воинских захоронений", – сказал секретарь генсовета "ЕР"..
Турчак отметил, что работу необходимо проводить не только в отношении могил воинов-афганцев, но и тех, кто участвовал в других вооруженных конфликтах. Турчак выразил надежду, что совместными усилиями эта задача будет решена.
Первый заместитель председателя "Боевого братства", исполняющий обязанности секретаря отделения "Единой России" в Севастополе Дмитрий Саблин отметил, что в его адрес поступает много обращений по сохранению могил афганцев. По его словам, статус "воинское захоронение" дает возможность получить средства на содержание могил и дает гарантию, что на этом месте не появятся другие захоронения.
Саблин подчеркнул, что сегодня придание статуса "воинское захоронение" - непростая задача. "Это решение принимается на уровне депутатов муниципалитета по согласованию с региональными властями", – сказал он.
Напомним, в России 15 февраля отмечается день памяти воинов-интернационалистов, исполнявших долг за пределами Отечества. Памятная дата установлена в честь вывода советских войск из Афганистана. Последняя колонна советских войск покинула эту страну 15 февраля 1989 года.
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