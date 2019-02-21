Жуткая авария на Крымском мосту взбудоражила россиян

Автомобильное движение по переправе через Керченский пролив, к сожалению, не обходится без аварий. Ранним утром в четверг, 21 февраля, на Крымском мосту произошло столкновение двух автомобилей. Россияне не остались равнодушными к трагедии.



Сообщается, что водитель грузовика столкнулся с легковым автомобилем, который стоял на проезжей части Крымского моста. На место происшествия были отправлены сотрудники службы экстренного реагирования.



В результате столкновения на Крымском мосту пострадали два человека. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского главка МЧС России, одного из пострадавших спасателям пришлось деблокировать.

Происшествие не оставило равнодушными россиян. "На Крымском мосту авария – столкнулись грузовик и легковушка. Двое пострадавших. Жуть", – написал пользователь Twitter Константин Симонов. Комментатор предположил, что эту тему не обойдут стороной озлобленные на Россию украинцы.

На Крымском мосту авария - столкнулись грузовик и легковушка. Двое пострадавших. Жуть. Ну все, теперь свидомые начнут смаковать..https://t.co/tCMxP7pw8n — Константин Симонов (@ich_Mitra) 21 февраля 2019 г.

Другие пользователи Сети отметили, что, к счастью, авария на Крымском мосту обошлась без жертв. Другие пожелали пострадавшим скорейшего выздоровления.

Стоит отметить, что первое ДТП на переправе произошло 1 июня прошлого года, спустя две недели после запуска автомобильной части Крымского моста. Тогда легковушка столкнулась с пассажирским автобусом.

А первая смерть на переправе произошла 11 июня. На съезде с Крымского моста в направлении Новороссийска автомобиль врезался в барьерное ограждение.

Автомобильная часть переправы через Керченский пролив была открыта 15 мая прошлого года. С того момента в обе стороны проехало около четырех миллионов транспортных средств. Сейчас строители сооружают железную дорогу по Крымскому мосту. Ее запустят в конце текущего года.