Вооруженные украинцы устроили провокацию у Крымского моста

Киев резко повышает ставки в борьбе за Азовское море. Вооруженные до зубов украинцы устроили стрельбу рядом с Крымским мостом. До этого власти Незалежной неоднократно грозились совершить атаку на переправу.



Провокация со стрельбой была разыграна с помощью украинских пограничников на Азове. По сообщению Госпогранслужбы Украины, корабли отработали защиту от атаки атаки с моря и смоделировали возможную десантную операцию противника.

Азовское море, как известно, совсем небольшое, маневры украинских пограничников проходили недалеко от Крымского моста. В Госпогранслужбе также сообщили, что военнослужащие провели разведку местности и отработали сценарий, согласно которому судно-нарушитель пыталось приблизиться к берегу для совершения диверсии.

Резкое обострение ситуации в Азовском море произошло после ноябрьской провокации украинских ВМС недалеко от Крымского моста. Российские пограничники не стали любезничать с нарушителями и задержали несколько судов. Позже команды украинских кораблей были арестованы.





Это уже не первые маневры пограничников Незалежной у Крымского моста. В начале февраля украинцы сосредоточили на Азове суда морской охраны, катера, авиацию и береговые артиллерийские батареи. В маневрах принимал участие генерал-лейтенант Сергей Наев – командующий операцией ВСУ в Донбассе.

Стоит отметить, что в Киеве полно горячих голов, призывающих к радикальным мерам в отношении Крымского моста. Дошло до того, что в Верховной раде заявили о необходимости сотрудничества с членами террористического подполья на Кавказе.





Высказывались также идеи подрыва Крымского моста, артиллерийского удара. Были и те, кто захотел атаковать переправу при помощи авиации.

Крымский мост был открыт в мае прошлого года. Сейчас строители заняты сооружением железнодорожной части. Первые поезда по переправе проедут уже в конце 2019 года.