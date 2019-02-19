Названа ужасающая причина обрушения Крымского моста

Украинцы озвучили свою версию катастрофы переправы через Керченский пролив. По их мнению, причина находится глубоко под водой. Речь идет о сложной сейсмической ситуации под Крымским мостом, почвы под трассой уже давно признаны нестабильными.



О причинах падения Крымского моста рассказал украинский дипломат Александр Левченко. "Тектонические плиты там двигаются, это регион, где происходят землетрясения", – заявил он. Из этого Левченко делает вывод, что переправу непременно ждет катастрофа.

Дипломат уверяет, что Россия специально сделала мост "таким низким". Москва якобы хотела, чтобы в украинские порты на Азовском море не заходили большие корабли.

"Если он все-таки завалится, то в целом перекроет весь проход. Представить опасность этого объекта просто невозможно", - передают слова Левченко СМИ Незалежной.

Для украинцев Крымский мост – все равно что кость в горле. Власти страны, пресса и блогеры постоянно твердят о якобы серьезных проблемах с качеством строительства переправы и делают выводы о ее неминуемом обрушении.

Для подтверждения своих нездоровых фантазий украинцы не стесняются обращаться к ясновидящим. Один из них, Михаил Тодоров, заявил, что Крымский мост рухнет через пять лет – в августе-сентябре 2023 года. Причиной, по его мнению, станет мощное землетрясение в Черном море.





Информационную истерию вокруг переправы нагнетают и за границей. Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес полагает, что Крымский мост был построен по чисто экономическим причинам. Якобы Россия захотела заблокировать Азовское море и нанести ущерб украинской экономике.





Генерал пояснил: Крымский мост построен так, чтобы через Керченский пролив не смогли пройти корабли из украинских портов Мариуполь и Бердянск.

Переправу через Керченский пролив открыли для движения автомобилей в мае прошлого года. Сейчас строители возводят железнодорожную часть Крымского моста. Она должна заработать к концу текущего года.