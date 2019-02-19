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Названа ужасающая причина обрушения Крымского моста

На Украине очень хотят, чтобы Крымский мост рухнул. Фото: most.life
Украинцы озвучили свою версию катастрофы переправы через Керченский пролив. По их мнению, причина находится глубоко под водой. Речь идет о сложной сейсмической ситуации под Крымским мостом, почвы под трассой уже давно признаны нестабильными. 
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О причинах падения Крымского моста рассказал украинский дипломат Александр Левченко. "Тектонические плиты там двигаются, это регион, где происходят землетрясения", – заявил он. Из этого Левченко делает вывод, что переправу непременно ждет катастрофа.  

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 Крымский мост

Крымский мост

Дипломат уверяет, что Россия специально сделала мост "таким низким". Москва якобы хотела, чтобы в украинские порты на Азовском море не заходили большие корабли.

"Если он все-таки завалится, то в целом перекроет весь проход. Представить опасность этого объекта просто невозможно", - передают слова Левченко СМИ Незалежной.  

Для украинцев Крымский мост – все равно что кость в горле. Власти страны, пресса и блогеры постоянно твердят о якобы серьезных проблемах с качеством строительства переправы и делают выводы о ее неминуемом обрушении. 

Для подтверждения своих нездоровых фантазий украинцы не стесняются обращаться к ясновидящим. Один из них, Михаил Тодоров, заявил, что Крымский мост рухнет через пять лет – в августе-сентябре 2023 года. Причиной, по его мнению, станет мощное землетрясение в Черном море.  

Длина Крымского моста – 19 километров. Фото: most.life

Информационную истерию вокруг переправы нагнетают и за границей. Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес полагает, что Крымский мост был построен по чисто экономическим причинам. Якобы Россия захотела заблокировать Азовское море и нанести ущерб украинской экономике.  

Строители заняты сооружением железнодорожной части Крымского моста. Фото: most.life

Генерал пояснил: Крымский мост построен так, чтобы через Керченский пролив не смогли пройти корабли из украинских портов Мариуполь и Бердянск. 

Переправу через Керченский пролив открыли для движения автомобилей в мае прошлого года. Сейчас строители возводят железнодорожную часть Крымского моста. Она должна заработать к концу текущего года.


Автор: Федор Лопырев19 февраля 2019, 14:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

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